Çürük binaya 'hasarsız' deyip işçileri çalışmaya zorluyorlar ama hepsini değil...

Adana'nın Yumurtalık İlçesi'ndeki Hükümet Konağı binası 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görmüş ve binayı incelemeye gelen yetkililer bina için çürük raporu vermişti.

Bina çürük raporu almasına rağmen hala faal ve içinde Hükümet Konağına bağlı bazı birimler ve buradaki personeller çalışmalarına devam ediyor. Çürük raporu verilmesine rağmen çalışmaya zorlanan personelin itirazı üzerine rapora karşı çıkan yetkililerin bina için sağlam raporu çıkarttığı iddia ediliyor.

soL Haber'in ulaştığı bilgiye göre Adana Yumurtalık İlçesi Hükümet Konağı binasının 1998 yılında gerçekleşen Ceyhan depreminde de hasar gördüğü belirtiliyor. Yapılan bazı tadilatlar ve restorasyonlar sonucunda faaliyetlere devam edilen bina son yaşanan depremde bariz olarak zarar gördü. Ancak buna rağmen çürük binada personelin çalışmaya zorlandığı belirtiliyor.

Binadan Adliye'yi bahçedeki konteynerlere taşıdılar, mülki amirler binaya uğramıyor

Yumurtalık ilçesi Hükümet Konağı binası bünyesinde hizmet veren adliye, ilçe milli eğitim, tapu ve kadastro ile nüfus müdürlüğü birimlerinin bir kısmının bahçedeki konteynerlere taşınarak binadan uzaklaştırıldığı biliniyor. Ancak buna rağmen bazı birimlerin hala binada kalma ısrarına tepki gösteren Hükümet Konağı çalışanları, olası bir depremden doğacak can kayıplarından endişe ediyor.

Daha önce çürük raporu alan bina için hasarsızlık belgesi alınarak personelin çalışmaya zorlandığı ifade edilirken mülki amirlerin ise binaya çok uğramadıkları iddia ediliyor.

Hükümet Konağı bahçesine taşınan Yumurtalık Adliyesi

'Vatandaşlar binaya gitmeye korkuyor'

Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından binaya "hasarsız" raporu verilmesine rağmen binanın hasarlı görüntüsü ve daha önce çürük raporu aldığı iddaları nedeniyle vatandaşın günlük işlerini halletmek için binaya gitmeye korktuğu ifade ediliyor. Konuya dair soL Haber'e konuşan Yumurtalık İlçesi'nden bir yurttaş, "Bina sağlam değil. Bunu herkes biliyor. Ayrıca bina güvenli olsa Adalet Bakanlığı neden birimini binadan taşıyarak bahçeye konteyner bir tesis kursun ki? Adliye çıktı bahçeye. Bahçede çalışıyor. Diğer birimlerin de çıkması lazım. Kaymakamlık personelinin ve insanların o binaya girmemesi gerekiyor" diyor.

Yaşanan sorunun acilen çözüme kavuşmasını isteyen personel, işe gitmekten ve mesai yapmaktan kaygılandıklarını ifade ediyor. Binanın acilen boşaltılmasını talep eden Hükmet Konağı çalışanları yetkililerin sürece acilen müdahale etmesini talep ediyor.