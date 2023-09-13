Deprem bölgesindeki üniversitelilerden geç gelen özel statüye tepki

Depremden etkilenen üniversiteler ve etkilenen öğrenciler için alınacak “özel öğrenci statüsü” kararında geç kalındı. Geç kalınan karar mağduriyete yol açtı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversitelerle ilgili olarak 7 Eylül’de yayımladığı genelge ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversite öğrencilerine özel öğrenci statüsü ve eğitim dondurma hakkı tanıdı.

Cumhuriyet'in haberine göre, özel öğrenci statüsü, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere öğrencilere dilediği okula geçici geçiş yapmasını sağlıyor. Bu karar, aylarca özel statü çağrısına yanıt alamayan ve 4 Eylül’de eğitim öğretim dönemleri başlayan Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerini mağdur etti.

Özel statü kararı geç çıkan öğrencilerin bir kısmı başka şehirlere kalıcı yatay geçiş yapmak, bir kısmı ise zor şartlarda Hatay’da yeniden düzen kurmak zorunda kaldı.