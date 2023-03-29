Deprem bölgesindeki şebeke sorununda BTK altyapıyı suçladı: Baz istasyonlarından kaynaklanmadı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TBMM'deki Deprem Araştırma Komisyonu'nda bir sunum yaptı.

Karagözoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iletişim altyapısında yaşanan aksaklıkların nedenlerine değindi.

Depremlerin ardından telefon ve internet bağlantılarında günlerce devam eden kesintiler eleştirilere yol açmıştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Karagözoğlu, bu aksaklıkların baz istasyonlarının zarar görmesinden kaynaklanmadığını aktardı. Karagözoğlu’na göre sorunun temelinde elektrik ile akaryakıt temininde ve hava koşullarında yaşanan sorunlar yer aldı:

"Binalar üstünde yer alan baz istasyonlarının bir kısmının depremle birlikte fiziksel olarak yıkılması ve ağır hasar alması, sorunun göreceli daha küçük bir kısmını oluşturmuştur. Asıl problem, şehirler genelinde yaşanan elektrik kesintileri, akaryakıt temininde oluşan zorluklar ve kötü hava koşullarından dolayı meydana gelmiştir.”

'Her beş mobil telefon abonesinden biri etkilendi'

Karagözoğlu, deprem bölgesindeki 11 ilde mobil abone sayının 15 milyon 298 bin 221 olduğunu söyledi.

Karagözoğlu, "Bu illerin abone sayısı toplamı Türkiye genelinde mobil abonelerin yaklaşık yüzde 18,3'ünü oluşturmaktadır. Bir başka deyişle 6 Şubat gecesi yaşadığımız büyük felaket, ülkemizdeki her beş mobil telefon abonesinin birini etkileyecek kadar büyük bir alanda gerçekleşmiştir" dedi.

Karagözoğlu, depremin mobil haberleşmeye etkisi üzerine şunları kaydetti:

"Çekirdek şebeke servis kaybı yaşanmamış, hizmet vermeye devam etmiştir. Ayrıca işletmecilerimizin şebekeleri arasındaki ana bağlantı santrallerinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Kurulum yapılmış binaların yıkılması ve enerji sorunları nedeniyle şebekenin en uç noktası olan baz istasyonları ve toplama alanlarının devre dışı kalması nedeniyle radyo erişim şebekelerinde sıkıntı yaşanmıştır. Saha kayıplarının bir kısmı radyo erişim şebekesini çekirdek şebekeye bağlayan iletim hattının zarar görmesinden dolayı oluşmuştur.”