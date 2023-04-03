Deprem bölgesindeki özel okul öğretmenlerine ilişkin bakanlığın istihdam çalışması yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP ve İYİP'li milletvekillerinin deprem bölgesindeki eğitimciler ve öğrencilerin sorunlarına ilişkin soru önergelerine yanıt verdi. Özel okullarda çalışan eğitimcilerin istihdam sorunuyla ilgili soruya da yanıt veren Özer, özel okullarda görev yapan eğitimcilerin Sosyal Sigortalar Kanunu ile İş Kanunu kapsamında yaptıkları iş sözleşmesi uyarınca görev alabildiklerini belirtti. Özer, şunları kaydetti:

“Mevzubahis mevzuat hükümleri kapsamında Bakanlığımızca bir istihdam sağlanmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır… Mücbir sebeplerle kurumundan ayrılmak isteyen ve farklı il ve ilçelerde faaliyet göstermekte olan kurumlarda görev almak isteyen personelin, talep etmesi halinde, yeni göreve başlayacakları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevden ayrılma işlemleri yapılacaktır.”

Bakan Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin açık öğretime kayıt tarihinde bugün (3 nisan 2023) son gün olduğunu kaydederek, anne ve babalarını depremde kaybeden çocukların nakil işlemlerinin de Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre talepleri halinde yapıldığını aktardı. (ANKA)