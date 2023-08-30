Deprem bölgesindeki engelli yurttaşlarla ilgili soruları Bakan Göktaş yanıtsız bıraktı

CHP Milletvekili Aylin Yaman, 6 Şubat’ta yaşanan depremden etkilenen engelli yurttaşların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet'in haberine göre Yaman, verdiği soru önergesinde depremden etkilenen engelli yurttaşlarla ilgili verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdi. Ancak Göktaş kaç kişinin depremle uzuv kaybı yaşadığı, yoğun bakımda tedavisi sürenlerin son durumları gibi bilgileri paylaşmadı. Yanıtında sadece deprem bölgesinde engelli, yaralı ve yaşlı yurttaşlar için yapılan çalışmaları anlatmakla yetindi.

Bakanın mevzuat çerçevesinde genel bir yanıt vermesini eleştiren Yaman, “Sayın bakan, ülke genelindeki ve özel olarak deprem bölgesindeki illerde yaşayan engellilere ve bu alandaki istatistiki bilgilere cevabında yer vermedi. Ayrıca yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında uzuv kaybı yaşayan, ortez ve protez ihtiyacı olan kişilere ilişkin de hiçbir bilgiyi paylaşmadı” diye konuştu.