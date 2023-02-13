Deprem bölgesinde uyuz vakaları arttı: Depremzedelerin kaldığı spor salonu boşaltıldı

Afetlerin ardından sıkça görülen uyuz salgını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illeri de vurdu.

Diyarbakır'da depremzedelerin yerleştirildiği Halit Gürsel Spor Kompleksi artan uyuz vakaları nedeniyle boşaltıldı. Spor kompleksi ilaçlama sonrası yeniden barınmaya açıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, salgından etkilendiği öne sürülen 5-6 vakanın tedavi altına alındığı ifade edildi. Alanda görevli kişiler, komplesin vaka sonrası boşaltılıp gerekli temizliğinin yapıldığını söylerken, kompleksten ayrılan depremzedelerin bir kısmının geri dönmediği belirtildi.



Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Doktor Halis Yerlikaya, sağlıksız ortamlarda ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde bulaşıcı hastalıklarda artışların olabileceğini belirtti. Özellikle içme ve temiz kullanım suyuna ulaşımın zorlaşmasıyla bu tür yerlerde, dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Yerlikaya, ilgili makamların gerekli koşulları sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yaşanan sağlık sorunlarının önüne geçmek için su ve gıda temizliğinin önemine dikkati çeken Yerlikaya "çöplerin uygun bir biçimde toplanması, yaşam alanlarından atıkların bertaraf edilmesi gerekiyor” dedi.