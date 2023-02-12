Demirtaş'tan Bakan Koca'ya çağrı: 'Sağlık sorunları yaşanıyor, salgın tehlikesi var'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgelerindeki sağlık durumuna dair çağrıda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Felaket bölgelerinde ciddi sağlık sorunları yaşanıyor, salgın tehlikesi var" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bunan Demirtaş, ilgili konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Felaket bölgelerinde ciddi sağlık sorunları yaşanıyor, salgın tehlikesi var. Sayın Sağlık Bakanı, daha fazla gecikmeden tabip odaları ile el ele vererek harekete geçin artık. Durum gerçekten çok kritik."