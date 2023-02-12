Ankara'dan yola çıkan dayanışma malzemeleri ve TKP'li sağlıkçılar Pazarcık'taki köylere ulaşıyor

TKP'nin Ankara'dan yola çıkan bir dayanışma tırı ve sağlıkçı ekibi Maraş'ın Bozlar Köyüne ulaştı.

Haber Merkezi

Ankara'da TKP'nin topladığı dayanışma malzemeleri bugün depremin merkez üssü olan Pazarcık'taki Bozlar Köyüne ulaştı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) dayanışma çalışmaları köylere uzanırken, TKP'li sağlık emekçileri köyde depremden etkilenen yurttaşları muayene etti.

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TKP'nin deprem dayanışması 6. gününde sürüyor