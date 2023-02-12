Ankara'dan yola çıkan dayanışma malzemeleri ve TKP'li sağlıkçılar Pazarcık'taki köylere ulaşıyor

Ankara'da TKP'nin topladığı dayanışma malzemeleri bugün depremin merkez üssü olan Pazarcık'taki Bozlar Köyüne ulaştı.
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) dayanışma çalışmaları köylere uzanırken, TKP'li sağlık emekçileri köyde depremden etkilenen yurttaşları muayene etti.
#Ankara'daki halkımızın dayanışmasıyla toplanan malzemeleri bugün #Kahramanmaraş #Pazarcık Bozlar Köyü'ne ulaştırdık.— TKP (@tkpninsesi) February 11, 2023
TKP'li sağlık emekçileri köyde depremden etkilenen insanlarımızı muayene etti. #deprem
Bu yıkımın hesabını soracağız! pic.twitter.com/HopKiGBvfu
#Ankara'dan dün gece yola çıkan tır #Kahramanmaraş Pazarcık'a ulaştı.— TKP (@tkpninsesi) February 11, 2023
Gelen dayanışma malzemelerini bugün Bozlar Köyü'ne ulaştırdık. TKP ekiplerinin vazgeçilmez parçası doktorlarımızla köydeki halkımızı muayene ettik. #deprem
Bu yıkımın hesabını soracağız! pic.twitter.com/HZmANHuNsV