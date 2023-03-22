'Deprem bölgesinde selin nedeni dere yataklarına dökülen enkazlar mı?'

TBMM'de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu'nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinlendi. Oturumda söz alan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, depremin ardından çıkan molozların geçen hafta selin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'da taşkınları tetikleyip tetiklemediğini sordu.

Samandağ'da kıyı kesimlerine moloz döküldüğünü hatırlatan Şevkin, bakanlık yetkilisine "Özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman’da medyana gelen sel afetlerinin bir nedeninin de kuru dere yataklarının enkazla doldurulması neticesi suyun akış yolu bulamayıp sele neden olduğuna ilişkin iddialar oldu. Bu iddialara ilişkin ne diyorsunuz? Şanlıurfa ve Adıyaman’da enkazlar, kuru dere yataklarına mı su yolları üzerine mi döküldü?" sorularını yöneltti.

'Kaç ton enkaz atığı için ihaleye çıkıldı?'

Enkazlardan çıkan atıkların ekonomik değerine dikkat çeken Şevkin, "Siz, 11 ilin toplamında 101 milyon ton atık olduğunu, 46 milyon metreküp de atığın bulunduğunu söylediniz. Kaç metreküp için ihaleye çıktınız? Çünkü şöyle bir iddia da var: İnşaat Mühendisleri Odası ve diğer odaların yaptığı araştırmaların verilerine göre, sadece 18 milyon metreküp enkaz bulunduğu, yani yıkılmış olan binalar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 18 milyon metreküp atık olduğu ama 50 milyon metreküp üzerinden ihaleye çıkıldığı ifade ediliyor. Bunun doğruluğu nedir?" ifadelerini kullandı.