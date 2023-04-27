'Deprem bölgesinde salgın hastalık arttı'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetti.

Cumhuriyet'in haberine göre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Adıyaman’daki deprem çalışmalarına ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda kentteki eksikliklere dikkat çekilirken depremin kadın ve çocukları derinden etkilediğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

“Kentin genelinde yapılan çocuk ruh sağlığı çalışmaları sonucunda sahada çocukların ciddi manada psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu gözlendi. Deprem bölgesinde yaygın olarak kadın sağlığı merkezli poliklinikler açılmalıdır. Her türlü hizmetin özellikle ücretsiz olduğu vurgulanmalıdır.”

Yapılan muayenelerde salgın hastalıkların arttığına dikkat çekilen raporda, “İdrar yolu enfeksiyonu, ishal, kabızlık, adet düzensizliği, anksiyete bozukluğu, beslenme bozuklukları, uykusuzluk, kaşıntı, uyuz, baş ağrısı, sırt ağrısı, egzema gibi hastalıklar yaygınlaştı” ifadeleri yer aldı.

Raporda öneriler şu şekilde sıralandı: