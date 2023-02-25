Deprem bölgesinde görevli sağlık emekçisi: Çalışmak için resmen mücadele ettik

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Gaziantep olmuştu. Kentteki Nurdağı ve çevresi özellikle en büyük yıkımı yaşayan bölgelerdendi.

Depremin 20. gününde henüz enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bölgede çok sayıda sağlık emekçisi de Sağlık Bakanlığı görevlendirmesiyle gönüllü olarak hizmet veriyor.

Bir süredir Gaziantep’te bulunan yaklaşık 180 sağlıkçı emekçisi de (doktor, hemşire ve sağlık memuru) görevlerinin tamamlandığı söylenerek bölgeden gönderiliyor.

'Büyük bir koordinasyonsuzluk var'

Bölgeye giden bir sağlık emekçisi bölgeye gidişlerinin de gelişlerinin de sıkıntı olduğunu, ortada büyük bir koordinasyonsuzluk olduğunu ifade etti. Sağlık emekçisi yaşadıklarını soL'a şöyle anlattı:

"Biz Antep Nurdağı'na çeşitli illerden gelen sağlık personeliyiz. Gelişimiz de gidişimiz de problem oldu. Gece bizi kaldırıp şutlar gibi gönderdiler oradan. 'Sabah uçak gelecek gideceksiniz' dediler. 7'de otobüse binip geldik, 10'da uçak var denilmişti ancak tarifeli uçak yokmuş. Kargo uçağının geleceği söylendi 12'de ama bilmiyoruz, hâlâ bekliyoruz.

Buraya gelişimiz de ayrı problem oldu aslında. Balıkesir'den çıkacaktık, 'Uçak erkenmiş' dediler alelacele İzmir'e hareket ettik. Orada 3-4 saat havaalanında bekledik. Sonra uçakla Hatay'a ulaştık. 3-4 saat de orada bekledik. Bize helikopterlerle Nurdağı'na götürüleceğimiz söylendi. Gecenin bir yarısı, 2 civarı otobüs geldi. 19 Şubat'ta bölgeye vardık.

'Çalışmak için resmen mücadele ettik'

Gittiğimizde de çalışmak için resmen mücadele ettik. İnanılmaz bir koordinasyonsuzluk vardı. Kimsenin kimseden haberi yoktu. Bizden önce giden ekipten biraz yönlendirme alabildik yalnızca. Kimse tam olarak ne yapacağını bilemiyordu. 'Yöneticilerle' sıkıntı da yaşadık.

'Etraftaki çadırları AFAD'ın olmadığı için kurmamıza izin vermediler'

Gittiğimizde bize kalacak yer ayarlanmamıştı. Sokakta yattık. Ağaçların arasını battaniyeyle çevirdik. Sonra etrafta çadırlar gördük. Kurup içinde yatalım dedik. Çadırlarda Arapça yazı vardı, Katar'ındı. AFAD çadırı olmadığı için kurmamıza izin vermediler. O çadırlar biz giderken hâlâ bekliyordu.

Bölgeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emine Erdoğan'ın geleceğini duyduk. Hâlâ sağlıkçıya ihtiyaç olan yerden bu nedenle gönderildiğimizi düşünüyoruz."