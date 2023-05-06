'Deprem bölgesinde evler ağır hasarlıdan hafif hasarlıya çevrildi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar olan Bostanbaşı Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Ağbaba, Bostanbaşı’nda ağır hasar alan üç bloklu bir sitedeki ev sahiplerinin şikayetlerini dinledi.

Önce ağır hasarlı raporu verilip ardından hafif hasarlıya çevrilen binalarla ilgili de sıkıntılar olduğunu belirten Ağbaba, şunları söyledi:

"Önce ağır hasarlı denildi. Yıkım kararı verildi. Sonraki kontrolde hafif hasarlı olduğu ifade edilen maalesef insanlar oradaki kapı pencereleri 20-25 bin liraya sattılar. Ardından hafif hasarlı, oturulabilirsiniz denildi. O zaman da kapı ve pencere kalmadı. Aynı kapı ve pencereyi almak için şimdi 400-500 bin lira isteniyor. Bu da maalesef Malatya’yı yönetenlerin beceriksizliği sorumsuzluğu. Bu sorumsuzluğun cezasını kim çekecek bilmiyoruz ama maalesef mağdur olan yine vatandaş oluyor. Yine mağdur olan Malatyalı. Tekrar ediyorum; önce binalar ağır hasarlı denildi. Evlerinizi boşaltın denildi. İnsanlar da 3-4 milyona aldıkları o lüks evlerde kapılarını pencerelerini 20-25 bin liraya söktürüp sattılar. Ardından aynı yetkililer 'hayır burası ağır hasarlı değil hafif hasarlı' dediler. Gidin evinizde oturun denildi. Maalesef o insanlar aynı kapı pencereyi 300-400-500 bin liraya takabiliyorlar. Burada mağdur olan yine Malatyalı. Sorumsuz olanlar yine Malatya’yı, Türkiye’yi yönetenler. Basiretsiz, sorumsuz, liyakatsiz yöneticiler yüzünden Malatyalı hem depremden mağdur oldu, hem hırsızdan mağdur oldu. Hem de ağır hasarlıdan hafif hasarlıya çevrildiği için mağdur oldu. Malatya’nın sesini Türkiye’ye duyurmaya devam edeceğiz.” (ANKA)