Deprem bölgesinde en az 2 bin 41 esnaf iflas etti

CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, deprem bölgesinde iflas eden esnaf sayısını açıklayarak, “Esnaflarımızın tüm borçları silinmeli, iş yerlerine tekrar dönene kadar esnaflarımıza işsizlik maaşı bağlanmalı, esnaflarımızın tüm fatura ve sigorta primleri bu süreçte hazine tarafından karşılanmalıdır” dedi.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak ve Şubat ayları arasında Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde iflas eden esnaf sayısına ilişkin verileri paylaştı. İlk iki ayda Türkiye genelinde meslekten ve sicilden terkinini gerçekleştirerek iflas eden esnaf sayısının 23 bin 592 olduğunu belirten Ağbaba, bu yılın ilk iki ayında deprem bölgelerindeki toplam iflas sayısının en az 2 bin 41 olarak kayıtlara geçtiğini ifade ederek iflasların yüzde 11’inin deprem bölgesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Buna göre, Adana’da 455, Adıyaman’da 149, Diyarbakır’da 188, Gaziantep’te 235, Hatay’da 257, Kahramanmaraş’ta 227, Kilis’te 24,Malatya’da 181, Osmaniye’de 97 ve Şanlıurfa’da 228 esnaf bu yılın ilk iki ayında iflas etti.