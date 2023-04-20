Deprem bölgesinde bazı müzeler yeniden açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede Nisan ayında 9 müze ve ören yeri tekrar ziyarete açıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Gaziantep Zeugma Müzesi'nin de bugün ziyarete açıldığını belirterek, "Bölgede müzelerimizi açmaya devam edeceğiz. Biz, kültürün depremden etkilenen şehirlerimizde yeniden nefes alıp vermesi ile aslında depremlerden mağdur olmuş insanlarımızın hayata tutunma biçimlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerince gerçekleştirilen kontroller sonrasında; 3 Nisan'da Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri, 10 Nisan'da Malatya Arslantepe Örenyeri, 15 Nisan'da Adana Müzesi, 17 Nisan'da Diyarbakır ve Mardin Müzesi birimleri ile Kayseri Müzesi, Güpgüpoğlu Etnografya Müzesi, Kayseri Atatürk Evi Müzesi ve Kültepe Örenyeri yeniden ziyarete açıldı.

DHA'nın haberine göre, içinde Gaziantep ile özdeşleşen Çingene kızı mozaiği, Mars heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi depremden 73 gün sonra bugün ziyarete açıldı.