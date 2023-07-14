Deprem bölgesinde 22 bin kişiye sadece 1 sosyal hizmet uzmanı düşüyor

Maraş merkezli olan ve 11 kenti etkileyen 6 Şubat depremlerinden milyonlarca yurttaş etkilendi. Yüz binlerce insan, yaşadığı kenti terk ederken geride kalanlar ise psikolojik sorunlar başta olmak üzere çok sayıda problemle başa çıkmaya çalışıyor.

Büyük travmalar yaşayan yurttaşlara psikososyal destek sunmakla görevli sosyal hizmet uzmanlarının ise deprem bölgesinde ‘yok denilecek kadar’ az oldukları ortaya çıktı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, deprem bölgesindeki vatandaşlara dikkat çekti.

Kılıç’a yanıt veren Bakan Göktaş, 11 kentin tamamında görevli sosyal hizmet uzmanı sayısının sadece 610 olduğunu bildirdi. Atama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Göktaş, toplam 13,9 milyon nüfuslu kentlerde görevli olan uzman sayısını da şöyle sıraladı: