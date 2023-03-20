Deprem bölgesinde 2 milyon kişi hâlâ çadırda kalıyor

AFAD Başkanı Yunus Sezer, bugün toplanan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda yaptığı sunumda deprem bölgesinde 2 milyon 4 bin 276 kişinin çadırlarda, 40 bin 788 kişinin konteynerlerde yaşadığını açıkladı.

ANKA'nın haberine göre Sezer'in yaptığı sunumda deprem bölgesinde “toplam 501 bin 69 çadır kurulduğu" belirtildi.

Çadırda barınan kişi sayısının ise 2 milyon 4 bin 276 kişi olduğu açıklandı.

82 kişiye bir duş-WC düşüyor

Yine sunuma göre, bölgede 30 bin 344 konteyner kuruldu. Konteynerde barınan kişi sayısının ise 40 bin 788 olduğu bildirildi.

Sunumda, afet bölgesine; toplam 24 bin 680 WC-duş kurulduğu belirtildi. Sunumda verilen çadırda ve konteynerde kalan yurttaş ve WC-duş sayısı bilgilerine göre; afet bölgesinde bir duş-WC’yi 82-83 kişi kullanıyor.