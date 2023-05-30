Deprem bölgesi beşik gibi: Son bir haftada 855 deprem oldu

6 Şubat deprem felaketinin ardından 3 ay geçti. 11 ili etkileyen ve yaklaşık 51 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından artçı depremler de devam ediyor.

Deprem bölgesine dair geçtiğimiz günlerde veri paylaşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 Şubat’ın ardından yaklaşık 38 bin artçı sarsıntının olduğunu söylemişti.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise sadece 29 Mayıs gecesinden itibaren meydana gelen depremleri açıkladı.

Özener, “6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 29 Mayıs 2023 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 28990 adet deprem çözümü yapılmıştır. Son 1 haftadaki deprem sayısı 855 oldu. Bölgede deprem sayısındaki azalma devam etmektedir” dedi.