Deprem bölgelerinde bakanlığın 'eğitim' çözümü: Din öğretmenleri gönderiliyor

Deprem nedeniyle eğitim sürecinin aksaması bir süredir kamuoyunun gündemindeydi. Branş öğretmenlerinin deprem bölgelerinde görevlendirilmesi için verilen çabalar yetersiz kaldığı için bakanlığın her okuldan bir öğretmen kotası uygulayacağı belirtiliyor.

Ancak mevcut ihtiyaçları karşılayamayan bakanlık çadırkent ve konteyner kentlerdeki okullar için Din Öğretmeni görevlendirileceğini açıkladı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından okullara iletilen yazıda depremde etkilenen illerde yürütülen eğitim öğretim çalışmalarına katkı sağlamak için din öğretmenlerinin 1 veya 2 hafta süresince geçici olarak deprem gölgelerine görevlendirileceği belirtiliyor.

"Depremin manevi yaralarının bu sayede sarılacağını" söylenen yazıda "öğrencilerin ve velilerin manevi ve duygusal yönden destekleneceği" belirtiliyor. "Eğitimde tek yürek adı verilen" projede yer alan metne göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün ilettiği yazıda "Genel Müdürlüğümüz tarafından bu zor günlerde, depremden etkilenen illerimizdeki eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sağlamak isteyen, Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında görev yapan öğretmenlerimiz ile diğer eğitim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerimizin geçici olarak (1-2 hafta) deprem bölgesi illerimizde görevlendirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer veriliyor.

Bölgede görevlendirilecek öğretmenler için internet başvurusuyla taleplerin toplanacağı süreçte 9 soruluk bir anket yer alıyor. Anketi cevaplayan Din Öğretmenlerinin akabinde 1 ya da 2 hafta süreyle deprem bölgelerinde görevlendirileceği belirtiliyor.

Bakanlık branş öğretmenlerinin görevlendirme sürecinde yetersiz kalmıştı

Şu an için deprem bölgesinde acil öğretmen ihtiyacın branş öğretmenler olduğu biliniyor. Bakanlık bu konuda deprem bölgelerine "branş öğretmenlerinin yönlendirildiğini ve branş öğretmenlerin deprem bölgelerine giderek sınava hazırlanan öğrencilerin eğitimlerine destek olacaklarını" ifade etmişti.

Ancak deprem bölgelerindeki branş öğretmen ihtiyacı giderilemedi. Bakanlık tarafından ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletilen yazılarda "her okuldan belli sayıda branş öğretmenlerinin zorunlu tutularak deprem bölgesine gönderileceği" belirtiliyor. Diğer yandan branş öğretmenler konusunda sorunu çözemeyen bakanlık bu konudaki boşluğu din öğretmenleri atayarak kapatmaya çalışıyor.