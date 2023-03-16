Deprem Araştırma Komisyonu'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu oldu.

Komisyonda, AKP Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu komisyon başkanvekili, AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri ise AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AKP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan oluştu.