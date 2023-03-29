Deprem AKP yandaşlarına fırsat oldu: İhaleler Saray'ın müteahhitlerine

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), deprem sonrası büyük yıkımın yaşandığı 11 ile yönelik deprem konutlarının pazarlıkla yapılan ihalelerini aralıksız sürdürüyor.

21 Şubat’tan bugüne gerçekleştirilen ihalelerin arasında tutarları ile öne çıkan ihaleler, AKP'nin gözde şirketlerine veriliyor. Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe ve Okluk saraylarının yanı sıra büyük kamu ihalelerini üstlenen Rönesans Holding’e bağlı REC İnşaat ile Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı inşa eden Siyah Kalem isimli şirketler pazarlıkla iki büyük ihaleye en makul teklifleri vererek sözleşme imzalama aşamasına geldi.

En büyük ihaleler AKP'nin müteahhitlerine

İktidarın tüm itirazlara karşın hızla sürdürdüğü ve seçimde oy kaybına uğramamak için riski göze alarak geri adım atmadığı kalıcı afet konutları için 17-24 Mart tarihleri arasında 19 ihale daha tamamlandı. Bunların yanı sıra geçici barınma merkezlerinin ihaleleri de yapıldı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, bugüne kadar yapılan afet konutu ihalelerinin en büyüklerinden birini Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe ve Okluk Koyu’ndaki saraylarının inşaatını yapan, 11 şehir hastanesinin işletmesine sahip olan, Atatürk Havalimanı pistleri üzerine hastane inşa eden, son olarak da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin binalarını yenileme inşaatını üstlenen Rönesans Holding’e bağlı REC İnşaat’ın almasına kesin gözüyle bakılıyor. REC İnşaat, pazarlıkla yapılan Antep’in İslahiye ilçesine bin 115 konut inşaatı ihalesine 2 milyar 222 milyon lira en düşük teklifi sunan şirket oldu.

Kuzey Kıbrıs’a inşa edilen 2 milyar 497 milyon lira maliyetli Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımını da üstlenen ve EPDK’nın tartışmalı bir şekilde Kuzey Irak’tan Türkiye adına doğalgaz alım yetkisi verdiği Siyah Kalem İnşaat da yine bir büyük ihaleye en makul teklifi veren şirket oldu. Siyah Kalem’le Hatay’da inşa edilecek 500 deprem konutu için 1 milyar 670 milyon liralık sözleşme imzalanma aşamasına geldi.

Hep aynı şirketler

TOKİ’nin verilerine göre,17 Mart’tan sonra yapılan ihalelerden çoğunluğu, aralarında daha önceki ihaleleri de üstlenen ve pazarlıkla verilen kamu ihalelerinin gözde şirketlerinden olan gruplara gidecek. Sözleşme imzalanma aşamasına gelen deprem konutu ihalelerinden bazıları ile teklif tutarları ve şirket isimleri şöyle:

Malatya:

Yazıhan İlçesi 2.Etap 157 Adet Konut Ve 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı (257 milyon lira /HALİL KOÇ İNŞAAT)

Osmaniye:

Merkez İlçe Akyar Mahallesi 1 Etap 1001 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (1 milyar 827 milyon lira/OTTOTEK İNŞAAT+ENAM İNŞAAT)

Hasanbeyli İlçesi Merkez Mahallesi 504 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi (1 milyon 119 bin lira/GÜNEŞTEKİN İNŞAAT)

Urfa:

1’inci Etap Kırsal 300 Deprem Konutu Yapımı (993 milyon lira/MİLENYUM YAPI+BRG TAAHHÜT)

Adıyaman:

5’inci Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapımı (1 milyar 575 milyon lira/ENAM İNŞAAT)

Merkez İlçesi Örenli Mahallesi 2. Etap 996 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi (1 milyar 666 milyon lira/PİLON YAPI+MD İNŞAAT+ZERKON BETON)

Hatay:

İskenderun İlçesi Aşkarbeyli Mahallesi 499 Adet Konut Ve Cebike Mahallesi 460 Adet Konut Ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi (1 milyar 772 milyon lira /SİBAR YAP)

4’üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi (1 milyar 670 milyon lira/SİYAH KALEM MÜHENDİSLİK )

2’nci Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım (1 milyar 672 milyon lira/MAY İNŞAAT )

3’üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapımı (1 milyar 673 milyon lira /EGEMEN İNŞAAT+OKYANUS ENERJİ)

Belen İlçesi Atik Mahallesi 292 Adet Konut Ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları (518 milyon lira/BAHADIR MÜHENDİSLİK+GÜRTAŞ YAPI)

5’İnci Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi (1 milyar 483 milyon lira /BER GRUP+CENGİZLER YOL+LİNE GROUP)

Diyarbakır:

1’inci Etap Kırsal 300 Deprem Konutu Yapım İşi (897 milyon 967 bin TL/ESKİKALE İNŞAAT+İMAJ ALTYAPI)

Bağlar İlçesi Oğlaklı Mahallesi 1. Etap 1122 Adet Konut İnşaatları (1 milyar 980 milyon lira/NESMA YAPI MAKİNE)

Antep:

İslahiye İlçesi 3. Etap 1. Bölge 1115 Adet Konut İnşaatları (2 milyar 222 milyon lira/REC ULUSLARARASI İNŞAAT)

Kilis:

3’üncü Etap Kırsal 300 Deprem Konutu Yapımı (896 milyon 988 bin lira/SİGMA İNŞAAT+İBM İNŞAAT)

Maraş: