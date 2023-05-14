Denizli'de TKP müşahitleri bir polisi daha mükerrer oy kullanmaya çalışırken tespit etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu'nda bulunan Türkiye Komünist Partisi müşahitleri, görev kağıdıyla okulda bulunan birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan bir polis memurunu tespit etti. TKP'li müşahitlerin müdahalesine rağmen polis memuru, sandık sandık gezme girişimini sürdürmeye çalıştı. TKP müşahitlerinin ısrarı sonucunda mükerrer oy kullanamayan polis memuru okulu terk etti.

Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu, Pamukkale'de müşahit sayısının düşük olduğu okullardan biri. TKP Denizli İl Örgütü, bu gibi okulların tespit edilerek mükerrer oy girişimlerinin özellikle buralara yönlendirilmiş olabileceğine dair kuşku duyduklarını belirtti.

Sabah saatlerinde yine Pamukkale ilçesinde Hürriyet Ortaokulu'nda mükerrer oy kullanmak isteyen bir diğer polis memuru TKP'li müşahitlerce tespit edilmiş, oy kullanması engellenmişti.

Seçim günü görevli olduklarına dair görev kağıdı taşıyan kimi polis memurları, bu belgeyle birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışıyor. Benzer usulsüzlükler, önceki seçimlerde de yakalanmış ve haber olmuştu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, konuya dair tepki gösterdi.