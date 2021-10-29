Denizli'de tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı

Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına için inşa ettiği heykeller tepki çekmişti.

Haber Merkezi

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği heykeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'ndeki tematik sağlık parkında yer alan ve tepkilere neden olan heykeller dün gece saatlerinde kaldırıldı.

Mimari yapısıyla vatandaşların tepkisini çeken 3 heykelin belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldüğü belirtildi.

Heykellerin yerine "Çalıştıkça büyür aşkımız" yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.

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