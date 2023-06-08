Denizli'de heyelan: İki evde hasar meydana geldi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ​Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

DHA'nın haberine göre 265 Sokak'ta 4 evin olduğu bölgede meydana gelen heyelan sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları, 2 evin bahçesine ve balkonlarına düşüp, zarar verdi. Mahalleli, toprak hareketliliğinin sürdüğünü belirterek, önlem alınmasını istedi.

Evlerden birinde oturan Serpil Abalı, (60) "Şiddetli sağanak nedeniyle toprak kaydı. O sırada bahçedeki kömürlükteydim. İçeriden son anda dışarıya çıktım, neredeyse altında kalacaktım. Toprak kayması da hala devam ediyor. İstinat duvarı olmadığı için yamacın üstündeki evlerin heyelan sonucu bizim evlerin üzerine yıkılmasından korkuyoruz" dedi.