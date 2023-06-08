Okul bahçesinde imamlı Kuranlı 'Bilim Şenliği': Veliler tepki gösterdi

İstanbul'da bir ortaokulda düzenlenen 'Bilim Şenliği'ne sahneye imamın çıkarılmasına tepki gösteren veliler çocuklarını alarak okul bahçesini terk etti.

Haber Merkezi

İstanbul Şirinevler’de bulunan Şair Zihni Ortaokulu’nda dün 'Bilim Şenliği ve Fetih' konulu program düzenledi. Program sırasında bir imam kürsüye çıkarak Kuran okudu. 

HalkTV’de yer alan habere göre bu durum bazı öğretmenlerin ve velilerin tepkisine neden olurken, bazı veliler okul bahçesini terk etti.

Şair Zihni Ortaokulu Müdürü, Kuran okutulmasının, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi çerçevesinde olduğunu belirterek, “Bu proje resmi izinli onaylı. O kadar çok aman aman büyük bir durum değil” dedi.

Diyanet ve bakanlıklar arasında, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" protokolü imzalanmış, İzmir'de yüzlerce okulda imam ve müezzin gibi din adamları atanmıştı.

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İzmir'de 842 okula imam, müezzin gibi din görevlileri atandı