Denizli'de halk kömür ocağı projesinin ÇED toplantısını yaptırmadı

Denizli'de geçtiğimiz yıl termik santral projesi halkın mücadelesiyle iptal edilen Avdan Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. bu kez de kömür ocağı projesinin peşine düştü. Yaşam alanlarını savunmakta kararlı olan yöre halkı ise yeni projenin ÇED bilgilendirme toplantısını yaptırmadı.

Avdan Madencilik'in gündeme getirdiği "Açık Ocak Kömür İşletmeciliği Kapasite Artışı Projesi" Tavas ve Kale sınırları içerisindeki Avdan Mahallesi mevkiinde 567 hektarlık alanı kapsıyor.

Evrensel gazetesinin haberine göre dün projenin, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci için gerekli olan halk bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi.

Termik santrale karşı yürütülen mücadele sırasında kurulan Avdan Platformu, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde projeye dair basın açıklaması düzenleyip Avdan’daki bilgilendirme toplantısına katılım çağrısı yaptı.

'Bu toprağın sahipleri biziz'

Bilgilendirme toplantısında konuşan Av. Hasan Ozan Orpak, “ÇED raporunun değişmemesi, hâlâ 1956 verilerinin kullanılmasına itirazımız. Raporda sanki burası başka bir memleketin toprağıymış gibi peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Bu toprağın sahipleri biziz, bu topraklardan doyuyoruz. Beni babam bu topraklarda okuttu, büyüttü. Termik santral, kömür ocağı hepsine karşıyız” dedi.

Toplantıya katılan yurttaşlar da Av. Orpak’ın sözlerine alkışlarla destek verdi.

Tepkiler sonrası toplantının yapılamadığı tutanak altına alındı.

'Proje zeytin alanlarına yakın'

Avdan Platformu Sözcüsü Cüneyt Zeytinci, Denizli Gazeteciler Cemiyetindeki açıklamasında “Proje alanına yaklaşık 7,2 km mesafede sulama amaçlı Yenidere Barajı, yaklaşık 6,3 km mesafede ise Gökçeburun Göleti yer almaktadır. Kömür üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği saha sınırları içerisinde DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından işletmeye açılan sulama sistemi mevcuttur. Söz konusu havzalar verimli tarımın yapıldığı önemli havzalardır” dedi.

Kömür ocağı projesinin yer aldığı Tavas ilçesinin ana gelir kaynağının tarım olduğunu hatırlatan Zeytinci, “Bölgede hububat üretimi başta olmak üzere, tütün, üzüm, mercimek, şekerpancarı, elma, kavun ve karpuz üretilmektedir. Bölgede son yıllarda giderek artan miktarlarda zeytin üreticiliğine yöneliş var. Halen yaklaşık 50 bin adet zeytin ağacı mevcuttur. Zeytinciliğin Islahı Hakkında Kanun gereğince; zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası hariç, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Proje alanı sınırının bölgedeki en yakın zeytinlik alanlara mesafesi yaklaşık 1800 metredir” bilgilerini verdi.

Zeytinci projenin iptalini istediklerini vurguladı.