Denizli'de geri dönüşüm depolama tesisinde yangın

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki geri dönüşüm depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görülüyor.

Geri dönüşüm depolama tesisinde ara ara patlamalara yol açan yangının, bitişikteki doğalgaz dolum tesisine sıçramasından endişe ediliyor.

Bir itfaiye çalışanı hastaneye kaldırıldı

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atık yağ ve kimyasal malzemelerin bulunduğu öğrenilen geri dönüşüm depolama tesisindeki yangını kontrol altına almak için müdahale sürüyor.