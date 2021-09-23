Denizli'de doktora bıçaklı saldırı

Denizli'de kardiyoloji uzmanı doktor çalıştığı hastanenin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.

Haber Merkezi

Denizli Merkezefendi ilçesinde kardiyoloji uzmanı doktor Göktürk Kaçar, çalıştığı hastanenin önünde bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Saldırganın olay sonrası kaçtığı öğrenildi.

Öte yandan Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay yerinden kaçıp kendilerini odalara kilitleyen 40 polise soruşturma açıldı