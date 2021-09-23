Denizli Merkezefendi ilçesinde kardiyoloji uzmanı doktor Göktürk Kaçar, çalıştığı hastanenin önünde bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Saldırganın olay sonrası kaçtığı öğrenildi.
Öte yandan Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi
Denizli'de doktora bıçaklı saldırı
Denizli'de kardiyoloji uzmanı doktor çalıştığı hastanenin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.
Haber Merkezi
Denizli Merkezefendi ilçesinde kardiyoloji uzmanı doktor Göktürk Kaçar, çalıştığı hastanenin önünde bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Saldırganın olay sonrası kaçtığı öğrenildi.
Öte yandan Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.