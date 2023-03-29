Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, yer yer fırtına uyarısı yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre ise 07.05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.