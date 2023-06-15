Deniz Poyraz davasında karar usulden bozuldu

HDP İzmir İl Örgütü'ne silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı dava dosyasında yeniden yargılama kararı verildi. 27 Aralık 2022'de İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, Gencer'e “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “mala zarar verme” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından da 9 yıl hapis cezası verildi. Karara karşı hem Deniz Poyraz ailesinin avukatları hem savcı hem de Onur Gencer’in avukatı karara karşı Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.

Mezopotamya Ajansı''ndan Tolga Güney'in haberine göre, yapılan başvuru sonrası dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 8 Haziran'da kararı usul yönünden bozarak, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Mahkeme dosyasında bazı duruşma tutanaklarında imzaların eksik olduğu, taraf avukatlarına gerekçeli kararın tebliğ edilmediği ve tebliğlere dair yazıların dosyaya konulmadığını belirledi. İstinaf Mahkemesi, eksikliklerin giderilerek dosyanın yeniden gönderilmesine karar verdi.

Dosya apar topar kapatıldı

Dosyada yaşanan gelişmeyi değerlendiren Deniz Poyraz Davası avukatlarından Türkan Aslan Ağaç, saldırının ardından Onur Gencer'in 18 saat içinde ifadesinin alınarak tutuklandığını anımsattı. Soruşturmanın başladığı yöntemle yürütüldüğünü Ağaç, "Soruşturma aşamasında toplanmamış tonlarca delil varken, 2 buçuk ay gibi kısa bir sürede iddianame hazırlandı. Arkasından da aynı yılın Aralık ayına duruşma konuldu. Apar topar dosyayı Türkiye kamuoyu gündeminden düşürme çabasına girdiler. O yüzden maddi gerçekliği arama kısmını göz ardı ettiler. Bir siyasi partiye saldırı olmasına, Anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olmasına rağmen bu suçun ağırlığı ve ciddiyetine uygun bir soruşturma ve yargılama süreci işletilmedi. Bu aynı zamanda azmettiricilerin ve sanığa yardım edenlerin, bu iklimi yaratan kişilerin yargılanmaları için oluşturulmuş bir süreçti" dedi.

İstinaf başvurusunun nedenleri

Kararın ardından hem kendilerinin hem savcının hem de Onur Gencer'in istinafa başvurduğunu kaydeden Ağaç, savcının da konut dokunulmazlığının ihlali ve siyasi partilerin kullandığı binalara yönelik saldırı itibariyle mahkemenin ağırlaştırıcı unsurları kullanmadığı gerekçesiyle itirazda bulunduğunu belirtti.

Kendilerinin ise saldırıyı Anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Ağaç, "İfade özgürlüğü, siyaset yapma ve örgütlenme haklarına yönelik bir suç işlendiğini ve bu suçun da hem tasarlayarak hem de nefret saikiyle açık olmasına rağmen bu hususlarda herhangi bir hüküm kurulmadı ve bu nedenle istinaf ettik. Yine azmettirici ve yardım edenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak bir yargılama faaliyeti yürütülmemiş olması sebebiyle istinaf ettik. Maddi gerçekliğin yetki belgesi tartışmalarına boğdurulmuş olmasına itiraz ettik. Avukatların ve kamuoyunun duruşma salonundan atılmış olmasının aleniyet, dürüstlük, hakkaniyetli yargılama ilkelerinin, toplamda adil yargılanma ilkesinin ihlal edilmiş olması sebebiyle istinaf ettik. Aynı zamanda mahkeme heyetinin katılan tarafı, Deniz Poyraz'ın ailesini, HDP yetkililerini obje olarak görmesi, mağdur haklarını tamamen ortadan kaldıran yaklaşımı sebebiyle istinaf ettik" ifadelerini kullandı.

Usulden bozma kararı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin dosyada bazı duruşma tutanaklarının katipler tarafından imzalanmadığını, tebligat çıkarılması gereken katılma talebinde bulunan barolar ve hukuk kurumlarına gerekçeli kararın tebliğ edilmemesi nedeniyle usulden bozma kararı verdiğini belirten Ağaç, mahkemenin eksiklikleri tamamladıktan sonra dosyayı geri göndereceğini ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin tarafların taleplerini değerlendireceğini söyledi.

'Süreci yakından takip edeceğiz'

Dosyanın yeniden İstinaf Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından adil bir yargılanma yapılması durumunda kararın bozulmasını beklediklerini dile getiren Ağaç, bu yönde karar verilmemesi durumunda dosyanın üstünün örtüleceğini ifade etti.

Deniz Poyraz cinayetini işleyen zihniyetin Türkiye'de iş başında olduğunu söyleyen Ağaç, "Soruşturma ve yargılamanın yürütülüş şeklinden yola çıkarak, aynı zihniyetin yargıda da etkili olduğunu düşünüyorum. Fakat biz hukuk mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğiz. İstinaftan sonra Yargıtay, daha sonra da Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçleri olacak. Tüm bu süreci yakından takip etmeye, HDP İzmir İl binasına yapılan saldırı ve Deniz Poyraz'ın yaşam hakkına yönelik bu davanın Türkiye'nin gündeminden düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.