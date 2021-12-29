Deniz Poyraz davasında ilk duruşma görüldü

HDP İzmir İl Örgütü binasına saldırıda katledilen Deniz Poyraz'a ilişkin davanın ilk duruşması bugün İzmir 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşma öncesi İzmir Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce avukat olması nedeniyle duruşmanın büyük salonda yapılması talebinde bulunuldu.

Duruşma saatler sonra başlarken davayı takip eden Yurtsever Hukukçular, sosyal medya hesabından çok sayıda avukat ve sivil toplum örgütü temsilcisinin salon kapasitesi sebep gösterilerek duruşmaya alınmadığını duyurdu.

Avukat yoklamalarının yapıldığı sırada tutuklu Onur Gencer jandarma ile birlikte dışarı alındı, salonda arbede yaşandı.

Ardından mahkeme başkanı avukatlardan, soruşturmanın eksik yürütüldüğüne dair beyanlarını sıralarken özet geçmelerini istedi. Avukatlar bu talebe de tepki gösterdi.

Katil Deniz Poyraz'ın kardeşine hakaret etti

Duruşmaya ara verildiği esnada katilin, Deniz Poyraz'ın kardeşine hakaret etmesi üzerine salonda katil Onur Gencer'e büyük tepki gösterildi. Katil apar topar salonun dışına çıkartıldı.

Davanın ikinci duruşması 4 Ocak'a ertelendi. Avukatların itirazları sonucu mahkeme başkanı ile müzakere yapıldı. Son müzakereler sonucu duruşmanın 24 Ocak saat 09.00'da Şakran'da bulunan ceza infaz kurumundaki duruşma salonunda görülmesi kararı alındı.

İkinci duruşmaya çağrı

HDP'li milletvekilleri, baro başkanları, siyasi parti temsilcileri ile aile ve avukatlar duruşma sonrası açıklama yaptı. Gerçek bir yargılamanın olması ve katilin arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması için tüm kamuoyunu yapılan yargılamaya destek çağrısı yapıldı.