Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'FETÖ' operasyonu: 30 gözaltı

Fethullah Gülen Cemaati'nin "ümit yapılanması" içerisinde görüşmeler yaptıkları belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup şüphelilere yönelik operasyonda 30 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ" üyesi olduklarına dair haklarında itirafçı beyanı bulunduğu, örgütün "ümit yapılanması" içerisinde örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında albay, yarbay, binbaşı, üsteğmen, astsubay ve GATA'da çalışan sağlık teknikerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.