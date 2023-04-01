Tarikat ve cemaatler hangi partilere oy çağrısı yapıyor? Liste netleşti

Türkiye'yi karanlık bir ağ gibi saran tarikat ve cemaatlerin 14 Mayıs seçimlerindeki tavrı büyük oranda belli oldu.
Odatv'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, tarikat ve cemaatlerin seçim tercihleri şöyle:
- Türkiye’deki tarikatlar arasında en fazla mensubu olduğu iddia edilenlerden biri olarak bilinen Nakşibendilere bağlı olan Menzil grubunun Adıyaman kolu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını destekleyecek. Ancak tarikatta bölünme var. İki kardeş arasındaki şeyhlik kavgası devam ediyor. Tarikatın Adıyaman kolunun adayı belli iken, Eskişehir kolunun kimi destekleyeceği konusunda net bir açıklama yok. İki kardeşin birbirleriyle mücadele halinde olduğu da biliniyor.
- Nur tarikatının farklı kollara ayrıldığı biliniyor. Nurcular genellikle Erdoğan’ı destekliyor ama tarikatın Yeni Asya Grubu olarak bilinen kolu, Demokrat Parti’yi destekliyor. Yani seçimini Millet İttifakı’ndan yana kullanacak.
- Yahyalı’da bulunan ve başında Ramazan Dinç’in olduğu Nakşibendi Dergâhı da tercihini AKP’den yana kullanacak. Nakşibendi Dergâhı içerisinde de bir ayrılık söz konusu. Bu ayrılık, Cumhurbaşkanı tercihlerini etkilemeyecek ancak Milletvekilliği listelerinde değişiklik olabilir. Bu ayrılık, “AKP içerisinde Yeniden Refah Partisi’ne bölünmelere neden olacak” şeklinde yorumlanıyor.
- Nakşi eğilimli tarikatlardan bir diğeri olan Süleymancılar da ikiye bölünmüş durumda. Süleymancıların büyük bir kısmı İYİ Parti ve Demokrat Parti’yi destekliyor. Fikir ayrılığı yaşan kesim ise Cumhurbaşkanı tercihlerini henüz açıklamadı. Süleymancıların, 2019 yerel seçimlerinde Milet İttifakı’nı desteklediği biliniyor.
- İsmailağa tarikatı AKP’yi destekleyecek. Tarikat, Saadet Partisi’nde karşı ciddi bir tavır aldı. İsmailağa içerisinde YRP destekçileri de var.
- Erenköy tarikatı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde hem Cumhur’u hem de Millet’i destekleyecek. Tarikatın yarısı Erdoğan’ı destekleyecek. Bir kısmı ise Kemal Kılıçdaroğlu’nu. Erenköy tarikatı, Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme projesi”ne en fazla destek veren gruptan biri.
- Trabzon merkezli Kadiri tarikatının desteği de Millet İttifakı’ndan yana.
- İskenderpaşa tarikatının şu an için net bir açıklaması yok.
- Tarikat, bir önceki dönem Cumhur İttifakı’nı desteklemişti ama şu an net bir açıklama yok. Habere göre Gülen Cemaatine karşı MHP destekleniyor.
- Öte yandan Saadet Partisi, tarikat desteğini kaybetti. Tarikatlar daha çok Fatih Erbakan ile Erdoğan arasında gidip geliyorlar.