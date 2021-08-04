Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki yurttaşları denizden tahliye etmek amacıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir Karakol Botu ve bir Çıkarma Gemisi sevk edildiği açıklandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yangın bölgesine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk etti
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi yangınlara karşı ihtiyaç duyulması halinde Ören ve Milas bölgelerine sevk edildi.
Haber Merkezi