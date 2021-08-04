Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yangın bölgesine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk etti

Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki yurttaşları denizden tahliye etmek amacıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir Karakol Botu ve bir Çıkarma Gemisi sevk edildiği açıklandı.