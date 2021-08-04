TSK yangınlar için iki ilde devreye giriyor

Türkiye’yi saran yangınlarla ilgili TSK'nın neden sahada olmadığı tartışma konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak gece saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan iki ile yönelik bir açıklama geldi.

Denizli Valiliği'nin talebi üzerine, bölgede çıkan yangına TSK'nın müdahale etmesi istendi.

Konuyla ilgili olarak MSB'den resmi bir açıklama yayınladı:

“Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir.”

Isparta Valiliği de talep etti

MSB'den yapılan açıklamada "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir." denildi.