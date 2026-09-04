Deniz Göktaş 28 Eylül’de hakim karşısına çıkacak: 9 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor

Komedyen Deniz Göktaş hakkında YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Göktaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Göktaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Göktaş, 28 Eylül Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

Erdoğan iddianamede müşteki

İddianamede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer aldı.

Savcılık, Göktaş’ın Erdoğan hakkındaki sözlerinin “eleştiri sınırlarını aştığını” ve Cumhurbaşkanı'nın “şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek boyutta” olduğunu ileri sürdü.

Göktaş’ın gösteride oruç, canlı bomba ve haşemayla denize giren kadınlar üzerine yaptığı espriler de “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasına dayanak yapıldı.

İddianamede söz konusu ifadelerin “toplumsal barışı zedeleyici, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı” olduğu öne sürülürken, gösteri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 500’ü aşkın CİMER başvurusu yapıldığı belirtildi.

Göktaş hakkında yapılan ihbarlar arasında Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası’nın başvurusu da bulunuyor.

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Stand-up'taki 'Daltonlar' esprisi de suçlama konusu

“Suçu ve suçluyu övme” suçlamasının dayanağını ise Göktaş’ın Türkiye’de kiralık tetikçilere ulaşılabilmesi ve “Daltonlar” adıyla bilinen suç örgütü üzerine yaptığı espri oluşturdu.

Göktaş gösterisinde, bir komedyenin ikinci sıra bilet gelirleriyle tetikçi tutabileceğini söyleyerek Telegram üzerinden suç örgütlerine ulaşılması ve kripto para kullanılması üzerine bir bölüm anlatmıştı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği bu ifadeleri “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütünün faaliyetlerini övme olarak değerlendirdi ve Göktaş hakkında bu suçlamadan da tutuklama kararı verdi.

Soruşturmayı bilerek Türkiye’ye dönmüştü

Göktaş, Harbiye’de gerçekleştirdiği “Ölü Deniz” adlı gösteriyi 24 Haziran’da YouTube’da yayımladı. Gösterinin siyasi ve dini konular üzerine bölümlerinin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hakkındaki soruşturmayı bilmesine rağmen 2 Temmuz’da Türkiye’ye dönen Göktaş, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen komedyen, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarıyla tutuklandı.

Göktaş önce Metris Cezaevi’ne, ardından Tekirdağ Çorlu’daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi.

Tahliye edildi, başka suçlamayla yeniden tutuklandı

Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren mahkeme 28 Ağustos’ta tahliye kararı verdi.

Ancak Göktaş cezaevinden çıkmadan bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkarıldı ve tekrar tutuklandı.

Savcılığın ilk iki suçlamadan verilen tahliye kararına yaptığı itiraz da daha sonra kabul edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Ağustos’ta Göktaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından yeniden tutuklanmasına karar verdi.

İddianamenin kabul edilmesiyle Göktaş’ın yargılanmasına 28 Eylül’de İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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