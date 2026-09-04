Deniz Göktaş’ı ihbar eden ismi tanıyalım: 12 yaşındaki çocuğun istismarcısına nasıl sahip çıktılar?

Komedyen Deniz Göktaş büyük bir hukuksuzlukla cezaevinde tutulmaya devam ederken, bugün ortaya çıkan iddianameye göre 11 yıla kadar da hapsi istendi.

Mahkeme sürecinin nasıl seyredeceğini kısa süre içinde göreceğiz.

Ancak geçtiğimiz hafta önce tahliye edilmesi, cezaevinden çıkmasına izin verilmeden başka bir suçlamayla yeniden tutuklanması, ardından da jet hızıyla tahliye edildiği suçlamadan da bir kez daha tutuklanması bize çok şey anlatıyor zaten.

Tüm bu tuhaflıklar son hızıyla devam ederken, gazeteci Barış Pehlivan dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

“Deniz Göktaş’ın ihbarcısını bakın nereden tanıyoruz?” başlığıyla X hesabından bir video paylaşan Pehlivan, "Deniz Göktaş hakkında CİMER dışında 12 ayrı ihbar görünüyor” dedi.

Bu ihbarcılardan birinin dikkat çekici olduğuna işaret eden Pehlivan, Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası’na işaret etti.

Evet, Göktaş hakkında ihbarda bulunanlardan biri bu sendika olmuş durumda.

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Kısa adları da Mil Diyanet-Sen.

Peki, biz bu sendikayı nereden tanıyoruz?

Bundan üç yıl önce, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Müftüsü Halil B., ders verdiği sınıfta 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Bu skandalın ardından Mil-Diyanet Sen adlı sendikanın Genel Başkanı Celalettin Gül, müftüye sahip çıkarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir okulda din derslerine giren Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Müftüsü, çirkin bir iftiraya maruz kalarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İddialara göre, yapılan sınıf başkanlığı seçiminde seçimi kaybeden kız öğrenci, müftünün teselli amaçlı kendisine sarıldığını ve bu sırada cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oluyor ve hocamız tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. İstanbul sözleşmesinin uzantısı 6284 sayılı kanun yüzünden öğretmenlerimiz ve hocalarımız yetim ve öksüz bir öğrencisinin, talebesinin başını dahi okşamaya korkar oldu. Düşük not verdiği için, kendisiyle tartıştığı için öğretmenine taciz iftirasında bulunan vakalarda ciddi artışlar var. İstanbul Sözleşmesi'nin bir ürünü olan 6284 sayılı kanun iftira yasasına dönüşmüş durumda. Kadının beyanının esas alındığı, delilsiz beyana dayalı bu kanuna göre iddia ispatlanmadığı takdirde dahi muhataplar göz göre göre cezalandırılabilmektedir."

İşte Göktaş hakkında ihbarda bulunan sendikanın sahip çıktığı profil bu.

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