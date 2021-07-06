Deniz Baykal'dan Zülfü Livaneli'ye yanıt geldi

Zülfü Livaneli'nin ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamaları sonrası verdiği röportajda Deniz Baykal'ı hedef almasına yanıt geldi.

Ankara’ya giderek dün Deniz Baykal ile görüşen Mehmet Sevigen, görüşmenin detaylarına ilişkin Hürriyet’e açıklamada bulundu.

“Livaneli’nin iddialarına ilişkin, ‘Zülfü Livaneli’nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü. Böyle bir haksızlığa muhatap olduğum için gerçekten çok üzülüyorum’ şeklinde bir yorumu oldu. En büyük üzüntüsü ise Genel Merkez’den hiç kimsenin aramaması olmuş. Anlayacağınız en çok vefasızlığa kırgın. Kemal Bey (CHP Genel Başkanı) bir telefon açıp ‘geçmiş olsun’ dememiş. Kendi geçmişini koruyamayan geleceğe nasıl sahip çıkacak?

Şimdi ben de çıkıp, ‘Zülfü Bey en çok parayı sever, sonra gücü sever, fırsat bulursa belediye başkanı, milletvekili, genel başkan olmak ister. Son olarak ise cumhurbaşkanı olmayı ister’ desem ayıp olmaz mı? Dost evinde yapılan bir sohbeti ki benim adımı da çok katıyor ‘evi’ diye, genel kurul toplantısı gibi lanse etmesi de çok yakışıksız. İstanbul İl Kongresinde Ahmet Güryüz Ketenci seçildi. Bizi, ‘CHP Kürtlerin ve Alevilerin partisi’ diye yaftalıyorlardı. Ketenci’nin seçilmesi Türkiye’nin mozaik partisi olduğumuzu gösterdi. Mezhepçilik yapmadan, kompleks duymadan yolumuza devam edildi.

Eski TBMM Başkan Vekili Yılmaz Ateş ise Livaneli’nin sözleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “SHP ve CHP’de 20 yıl yöneticilik yaptım. Sayın Baykal’ın ‘Alevileri, Kürtleri sevmiyorum’ sözlerini ne duydum ne de okudum. Ama Sayın Baykal 1975 yılında Demirel hükümeti bütçesi üzerine yaptığı konuşmadaki sözlerinden ötürü yıllarca ‘Baykal Kızılbaştır’ diye suçlanmıştı. SHP Genel Sekreteri olduğu dönemde Baykal’ın önerisi ve başkanlığında kurulan komisyonun 1989’da hazırladığı ‘Kürt Raporu’ bugüne kadar ortaya konan en önemli yazılı belgedir. Sayın Ahmet Türk, terör suçlaması nedeniyle 2016 Kasım’da tutuklandığında Mardin’e evine ziyarete gittiği için eleştiri yağmuruna tutulan Baykal olmuştu. (Baykal’a, Erdoğan’ın siyasi yasağının kaldırılmasına ilişkin eleştiriler) Sayın Tayyip Erdoğan’ın yasağı 22 Aralık 2002’de kaldırıldı. Sayın Baykal ve Sayın Erdoğan’ın Beylerbeyi’ndeki görüşmesi tam 2 ay sonra gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık pazarlığı, yasağın kalkmasından 2 ay sonra mı yapılır?”

Livaneli ne demişti?

Livaneli, Baykal için “Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı” demiş, Baykal'ın Erdoğan'la 2002'deki yaptığı görüşmeye ilişkin ise Baykal'a cumhurbaşkanlığı vaadinde bulunulduğu iddiasında bulunmuştu.