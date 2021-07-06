Deniz Baykal'dan 'Korkmaz Karaca' açıklaması

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Korkmaz Karaca iddialarına ilişkin avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, avukatı aracılığıyla Korkmaz Karaca iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İddiaların yalanlandığı açıklamada, kaset davasına işaret edildi.

Açıklama şöyle:

 

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