Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, avukatı aracılığıyla Korkmaz Karaca iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.
İddiaların yalanlandığı açıklamada, kaset davasına işaret edildi.
Açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Deniz Baykal'dan 'Korkmaz Karaca' açıklaması
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Korkmaz Karaca iddialarına ilişkin avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, avukatı aracılığıyla Korkmaz Karaca iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.
İddiaların yalanlandığı açıklamada, kaset davasına işaret edildi.
Açıklama şöyle: