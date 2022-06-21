Demokratik Kongo'nun ilk başbakanından kalan 'son parça' ailesine teslim edildi

Belçika hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) 1961'de öldürülen ilk başbakanı Patrice Lumumba'nın cesedine ait son parça olan bir dişi ailesine iade etti. Lumumba, asitte eritilerek öldürülmüştü. Lumumba'nın dişinin iadesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda tören düzenlendi.

AP'nin haberine göre, törene Lumumba'nın ailesi, KDC Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo başta olmak üzere birçok Belçikalı yetkili katıldı.

Lumumba nasıl ölmüştü?

1959'da Belçika'nın Kongo'ya 5 seneliğine bağımsızlık vermesinin ardından yapılan seçimlerde, ülkenin ilk başbakanı Patrice Lumumba oldu. Lumumba göreve geldiğinde Katanga bölgesinde Belçika'nın desteğini alan Moise Tshombe'nin güçleriyle çatışmalar yaşanıyordu. Tscombe güçleri Haziran 1960'ta bağımsızlık ilan edince, Lumumba Sovyetler Birliği'nden destek istedi.

Lumumba, Eylül'de devlet başkanı Joseph Kasavubu tarafından şüpheli şekilde görevinden el çektirildi. 14 Eylül 1960'da Joseph Mobutu tarafından askeri darbe yapıldı. Lumumba 1 Aralık 1960'ta Mobutu'ya bağlı birlikler tarafından tutuklandı.

Patrice Lumumba tutuklu bulunduğu hapishaneden alınarak Devlet Başkanı Joseph Kasavubu ve Joseph Mobutu'nun emriyle, bağımsızlık ilan eden ve Lumumba'ya düşman olan Tshombe'nin emrindeki Katanga bölgesine sevk edildi. Buraya sevk edilen Lumumba aynı gün kurşuna dizildi, ardından asitte eritilerek öldürüldü.