Demokrat Parti'ye gündem olacak teklif: Millet İttifakı'ndan ayrılırsanız çözeriz

Turgut Özal döneminde yaptırılan ve ANAP-DYP birleşmesi sonrası Demokrat Parti Genel Merkezi olan binanın arsası, ‘Sanayi Atık Merkezi' ilan edildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, konuya ilişkin yasal yollara başvurduklarını açıkladı.

“Bu iktidar demokrat partiyi nasıl Cumhur İttifakı'na dahil ederiz diye oyunlar, planlar, tezgahlar kuruyor. Adam satın almaya alışmışlar. Bizim genel merkezimizi sanayi atık bölgesi ilan ettiler şimdi ‘Orası kurtulur' diyorlar" ifadesini kullanan DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Nasıl kurtulur? ‘Anlayın' diyorlar. Yani Cumhur İttifakı'na dahi olursan genel merkez de ‘Kurtulur' diyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Gültekin Uysal ile Cemal Enginyurt ve demokratları satın alacak para, dünyada icat edilmedi. Boşuna uğraşmayın, biz iman mücadelesi yapıyoruz. Şunu bilin, demokratlar Anafartalar'dan Conbayır'ına, Sakarya'dan Dumlupınar'a ve Başkomutanlık meydan muharebesi ile ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri' emrini veren Mustafa Kemal Atatürk'e, ‘Zalim ve kafir' diyenlerle bir arada olmaz. Mavi gözü dev adamı sevmeyenlerle bir arada olmaz. Ne yaparsanız beyhude, artık gideceksiniz" diye konuştu.