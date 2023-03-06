Demokrat Parti'den İYİP'e çağrı: 'Seçimi kaybedersek liderler tasfiye olur'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, seçimin kaybedilmesi halinde Altılı Masa'da yer alan altı partinin de genel başkanlarının siyasetten tasfiye olacağını belirterek, "Altı lider tekrar ortak hareket etmeli" dedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Enginyurt, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Enginyurt konuya ilişkin "Demokrat Parti olarak biz masanın altılı olarak devamından yanayız" dedi.

Enginyurt, şunları söyledi:

'Masanın altılı olarak devamından yanayız'

"Bu seçim kaybedildiği takdirde Altılı Masa'dan hiçbir parti, hiçbir lider Sayın Akşener de dahil olmak üzere kazanan olmayacak. Eğer seçim kaybedilirse hiç kimse ben söylemiştim, ben görmüştüm demeye vakit bile bulamadan millet tarafından çok ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Liderler tasfiye olur. Dolayısıyla altı lider tekrar ortak hareket etmeli, birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeli.

Çünkü bu seçim cumhuriyete inananlarla cumhuriyete karşı olanların seçimidir. Bu seçim sağ, sol seçimi değil, siyasi parti kavgası değil, millet mücadelesidir. Millet mücadelesinde de nefis olmaz kibir olmaz. Sen ben olmaz. Onun için bu masa milletin umudu olan bir masadır. Milletin beklentisi olan bir masadır. Milletin geleceğinin kurtuluşu olarak gördüğü bir masadır. Dolayısıyla bu masaya asla zarar gelmemesi gerekir. Demokrat Parti olarak biz masanın altılı olarak devamından yanayız."