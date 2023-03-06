Deva Partili Ekmen: Babacan masada isim telaffuz etmedi

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2 Mart tarihinde gerçekleştirilen Altılı Masa toplantısında ortak cumhurbaşkanı adayına ilişkin isim telaffuz etmediğini söyledi.

Ekmen, HaberTürk'te yayımlanan 'Kübra Par'la Açık ve Net' isimli programda 2 Mart tarihinde gerçekleştirilen Altılı Masa toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan'ın söz konusu toplantında partisinin tutumuna dair "Bizim kuvvetli tercihimiz bu masadan bir liderin aday olmasıdır. Ancak mutabakatla yürütülen süreçlerde katı olmamak gerekir, esnekliğe de açığız, bu masa dışında bir aday da gündeme gelirse bunu konuşmaya hazırız" dediğini aktaran Ekmen, Babacan'ın cumhurbaşkanı adayına ilişkin isim telaffuz etmediğini söyledi.