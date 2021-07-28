Demokrasi güçlerinden Haiti'ye demokratikleşme modeli: İşgal

ABD manşeli yayın organı Washington Post, dün yayın kurulu imzasıyla "Haiti'nin seçimlere ihtiyacı var - ve dış güçler bunu güvenli hale getirmeli" başlıklı bir yazı yayınladı.

Söz konusu yazıda iktidarı boyunca ABD'li diplomatların sözlerinden çıkmayan Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse hakkında "Yaygın çete şiddeti, adam kaçırma, yolsuzluk ve ekonomik çöküş, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin dört yıllık görev süresinin ayırt edici özellikleriydi" nitelendirmesi kullanılan yazıda "güvenilir seçimlerin" yokluğunda, Haiti'nin "işlevsizliğinden" kurtulamayacağı söylendi.

Haiti'de ABD destekli Moïse, iktidarı boyunca ülkedeki yoksulluğa tepki olarak doğan protestoları kanlı bir şekilde bastırması ve görev süresi dolmasına karşın Cumhurbaşkanlığı koltuğunu terketmemesiyle dünyada gündeme gelmişti.

ABD'nin ada ülkesine düzenli müdahaleleri Moïse karşıtı protestoların ABD karşıtı bir karakter kazanmasına yol açmıştı.

Öte yandan Washington Post'un yayın kuruluysa ABD Başkanı Joe Biden'ın adaya bir işgal gücü yollama fikrine sıcak bakmadığını hatırlatan Post, ABD'nin adaya karşı hamlelerine atıfla "Geçmişteki müdahalelerde elde edilen kazanımlar, en iyi ihtimalle kısa ömürlü oldu ve bir ülkeye bunu karşılayamayacak kadar tali zararlar verdi" dedi.

ABD daha önce Başkan Vilbrun Guillaume Sam'in suikastının ardından 1915 ve 1934 yılları arasında Haiti'yi işgal etti, ülkenin altın rezervlerini yağmaladı ve işgalin bir "Alman devralmasını" önlemek için gerekli olduğunu iddia etti. Soğuk Savaş sırasında Washington, Başkan Francois Duvalier'in diktatörlüğünü destekledi, ancak 1986'da oğlu Jean-Claude Duvalier'e aynı desteği vermedi ve onu bir ABD Hava Kuvvetleri uçağıyla ülke dışına kaçırdı. 1993'te ABD, 1991'de bir darbeyle devrilmesinden sonra Başkan Jean-Bertrand Aristide'i yeniden iktidara getirmek için ülkeyi tekrar işgal etti. 2004'te Washington, bu kez kendi iktidara getirdiği Aristide'ye karşı bir darbeyi desteklemek için yeniden bir işgal harekâtı başlattı.

Paralı askerler tarafından düzenlenen bir suikaste kurban giden Moïse ise Trump hükümetinden kurmaylarla düzenli olarak gerçekleştirdiği kamuoyuna tamamen kapalı toplantılarıyla hatırlanıyor.

Washington Post'sa düzenli ABD müdahaleleriyle istikrarsızlaştıran ülkedeki "sorunu çözmek" için bir işgalin daha gerekli olduğunu savunarak "Yine de, dışarıdan kaslı bir müdahale olmaksızın, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki yaşamın çoğunu felç eden ve adil seçim olasılığını uzak tutan çete kaynaklı kaosu bastırma olasılığı çok düşük görünüyor" görüşünü ortaya attı. Bu görüşü ülkede "pandeminin şiddetlendiği" beyanı takip ediyor.

Washington Post, ülke için "en azından kısa vadeli bir uluslararası müdahale"nin "gerekli" olduğunu ifade etti.