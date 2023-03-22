Demirtaş'tan RTÜK'ün cezalarına ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabının tanıtımını yapan Halk TV’ye beş kez program durdurma cezası vermişti. Ali Sunal'ın Güldür Güldür'deki konuşması gerekçe gösterilerek Show TV'ye "kadına şiddet" nedeniyle ceza verilirken, Tele1 ve FOX TV’ye ise para cezası kesilmişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Demirtaş, "Halk TV, Fox TV, TELE 1 ve Show TV'ye RTÜK tarafından verilen seçime müdahale amaçlı cezaları kabul etmediğimizi, adil yargı önünde er geç adaletin gerçekleşeceğini belirtiyor, yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden mektup yayımlayan Demirtaş, Halk TV'nin konuğu olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve program moderatörleri İsmail Küçükkaya ile Bengü Şap Babaeker'e selam gönderdi.

Demirtaş'ın mektubu şöyle:

Mithat Hoca'ya, Bengü Hanım'a, İsmail Bey'e ve tüm Halk TV izleyicilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Şu anda cezaevinden sizi izliyoruz.

Bu vesileyle, Halk TV, Fox TV, TELE 1 ve Show TV'ye RTÜK tarafından verilen seçime müdahale amaçlı cezaları kabul etmediğimizi, adil yargı önünde er geç adaletin gerçekleşeceğini belirtiyor, yürekten inanıyoruz.

Selçuk Mızraklı ile birlikte hepinize içten selamlarımızı tekrar iletiyor, özgür yarınlarda görüşebilmeyi umuyoruz. Birlikte başaracağız."