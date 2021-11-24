Demirtaş’tan ortak miting ve açıklama önerisi

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin ortak miting düzenlemesini önerdi.

Haber Merkezi

Türk Lirası yabancı paralar karşısında dün rekor kayıpla günü kapatmış, muhalefet erken seçim istemişti.

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla şu mesajı paylaştı: 

“Hiç değilse Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?”

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