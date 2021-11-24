Türk Lirası yabancı paralar karşısında dün rekor kayıpla günü kapatmış, muhalefet erken seçim istemişti.
Demirtaş, Kasım 2016’dan beri bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla şu mesajı paylaştı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Demirtaş’tan ortak miting ve açıklama önerisi
HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin ortak miting düzenlemesini önerdi.
Haber Merkezi
Türk Lirası yabancı paralar karşısında dün rekor kayıpla günü kapatmış, muhalefet erken seçim istemişti.
Demirtaş, Kasım 2016’dan beri bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla şu mesajı paylaştı: