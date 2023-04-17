Demirtaş'tan İnce'ye: 'Muharrem Hoca çok ayıp ediyor'

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin açıklamada bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP’liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan HÜDA PAR ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği belirtilen HDP'yi kastederek, "Bir tarafta Hizbullah var bir tarafta PKK" demişti.

Gerçek Gündem'e konuşan Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, İnce'nin HDP'ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Demirtaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyorum. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP’liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok."