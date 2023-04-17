Demirtaş: İnce’ye oy vermekle Erdoğan’a oy vermek arasında fark yok

Yaklaşık 6,5 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararına, Cumhur İttifakı’ndan gelen eleştirilere "Erdoğan, HDP’nin ve Kürtlerin oyunu alabileceğinden emin olsa HDP Genel Merkezi'nin önüne çadır kurar, orada yatar kalkardı" sözleriyle yanıt verdi.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye oy vermekle, Erdoğan’a oy vermek arasında bir fark olmadığını savunarak, "Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde kazananın "ezilenler" olacağını belirten Demirtaş, "Erdoğan tarihi bir yenilgiyle siyaset sahnesinden silinecek, benim öngörüm bu" diye konuştu.

Demirtaş’ın gündeme ilişkin sorulara verdiği yanıtlar şöyle: