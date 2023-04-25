Demirtaş'tan gözaltılara tepki: Soylu mitingde toplayamadığı kadar insanı gözaltına aldırmış

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleşen operasyon ve gözaltılara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş "Süleyman Soylu, kendi mitinginde toplayamadığı kadar insanı bir kerede gözaltına aldırmış! 81 ilde seçim çalışması yürüten tüm arkadaşlara çağrımızdır: Çalışmalarımızı daha sabırlı, daha kararlı şekilde büyütelim. Huzurun, refahın, demokrasinin gelişini engelleyemeyecekler" dedi.

Seçime 19 gün kala operasyon

Bu sabah 21 ilde aralarında gazeteci, siyasetçi, sanatçı ve hukukçuların da bulunduğu yüzlerce kişinin evine polis baskını düzenlendi. Operasyonlarda 100'den fazla kişi gözaltına alındı.