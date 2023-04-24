Demirtaş'tan Erdoğan'a 'Selo' yanıtı: 'Kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlıyor'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisi hakkında, "Terörist Selo" ifadesini kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Kaybetmenin paniği ve korkusuyla, meydan meydan gezip 'Selo, Selo' diye kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor" yanıtını verdi.
Demirtaş'ın Yeşil Sol Parti'nin Hakkari mitingine gönderdiği mesajı eşi Başak Demirtaş okudu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
- Yapacağımız ilk iş, demokrasiyi büyüterek barışa katkı sağlamak, Kürt sorununu Meclis çatısı altında çözüme kavuşturmak için çalışmak olacaktır. Bunun için de Yeşil Sol Partinin en güçlü şekilde Meclis’te olması hayati derecede önemlidir.
- Ayrılık gayrılık yapanlar, kendi başına vekillik peşinde koşanlar bizi üzüyor. Dönem koltuk, makam, mevki peşinde koşma dönemi değil. Hakkari’deki tüm ailelerimizi, gençleri, kadınları, Yeşil Sol Parti adayları etrafında kenetlenmeye çağırıyorum. Başka partilere ya da bağımsız adaylara tek bir oyunuz bile gitmemelidir.
- Önümüzdeki seçimler partiler arasında yaşanan klasik, demokratik bir yarış değil, keşke öyle olsaydı.
- Biriler, aslanları kafese kilitleyince çakalların ormanın kralı olacağını sanıyordu. Yanıldılar, yenildiler. Şimdi ormanın kralı, 14 Mayıs’ta sandığa gidecek olan sizlersiniz artık.