Demirtaş'tan Erdoğan'a 'Selo' yanıtı: 'Kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlıyor'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisi hakkında, "Terörist Selo" ifadesini kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Kaybetmenin paniği ve korkusuyla, meydan meydan gezip 'Selo, Selo' diye kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor" yanıtını verdi.

Demirtaş'ın Yeşil Sol Parti'nin Hakkari mitingine gönderdiği mesajı eşi Başak Demirtaş okudu.

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