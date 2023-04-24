Anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 7 puan önünde

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine 20 gün kaldı.

ORC Araştırmanın 19-22 Nisan tarihleri arasında 29 ilde 3 bin 930 katılımcı ile gerçekleştirdiği ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda bitmiyor. Ankete katılanların yüzde 49,3’ü tercihini Millet İttifakı’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandı. Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 42,4’te kaldı. İki lider arasındaki fark 6,9 puan olarak ölçüldü.

Son dönemde tepkilerin odağında yer alan isimlerin başında gelen Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 6,1 olarak açıklanırken, Ata İttifakı’nın ortak adayı Sinan Oğan’ı tercih edenlerin oranı ise yüzde 2,2 oldu.

AKP’nin oyları 2018'den bu yana 10 puan düştü

ORC, ankete katılanlara “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusunu da yöneltti. AKP’ye oy verenlerin oranı yüzde 32,8 oldu. İktidar partisinin oy oranları 2018 yılına göre 10 puan düşüş gösterdi.

Millet İttifakı’nın ortaklarından CHP’nin oy oranı ise yüzde 28,6 oldu. Ankette İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 15,1 olurken, MHP ise yüzde 6,3 ile baraj dışında kaldı.

Seçimlerin kilit partisi olarak gösterilen HDP’nin oy oranı yüzde 9,3, Memleket Partisi’nin yüzde 2,7 ve TİP’in ise yüzde 1,4 oldu.